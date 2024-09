Animais resgatados estarão disponíveis para adoção no Shopping Central Park

Ação é uma parceria com a ONG Clube dos Vira-Latas; saiba mais

Fotos: Divulgação

Animais resgatados de situações de vulnerabilidade estarão disponíveis para adoção no Shopping Central Park no dia 28 de setembro. O evento será no subsolo, das 10h às 16h. O shopping está localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia.

Segundo o shopping, todos os animais são castrados, vacinados, chipados, vermifugados e despulgados. A ação é uma parceria com a ONG Clube dos Vira-Latas.Entre os animais, está Bonnie, de 6 anos. De porte médio, ela se dá bem com outros cães e foi resgatada de um rinha.O público também poderá adotar Panqueca e Pipoca, ambos de oito meses, dóceis e brincalhões – foram abandonados no lar ainda filhotes.Tem ainda a dócil Madalena, de 3 anos; a Mabel, de 4 anos, que veio do Rio Grande do Sul; e a Paulinha, de 2 anos, resgatada de uma acumuladora.Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, estar de posse de vídeos ou fotos do local onde o animal vai viver e apresentar documento com foto e comprovante de residência. Os interessados também vão passar por entrevista e preencher ficha.🗓️ Data: 28 de Setembro (Sábado)📍 Local: Subsolo, perto da loja Pet & Go⏰ Horário: Das 10h às 16h