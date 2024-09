Mulher descobre câmera escondida em apartamento que mora há 4 anos no litoral de SP

Câmera estava escondida no banheiro. Veja o vídeo com o relato.













Angelica Bitu denunciou o fato através de vídeo em seu Tik Tok. A câmera estava dentro do forro do banheiro, escondida no suporte de uma lâmpada. Ela contou que mora no apartamento há quatro anos com o marido e a filha pequena, e que só descobriu o objeto na última quinta-feira (19/9).





"Eu não sei se ela transmitia algum sinal, se alguém via em tempo real, ou se ela estava desativada, mas ela estava ligada" relatou.





Angelica disse que registrou boletim de ocorrência. Veja o relato abaixo:





Uma mulher encontrou uma câmera escondida dentro do banheiro do apartamento alugado, onde mora com a família na Praia Grande, litoral paulista.