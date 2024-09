Salários de prefeitos da região variam entre R$17 mil e R$35 mil; veja quem ganha mais

O salário dos prefeitos das cidades da região não seguem um padrão pré-determinado e variam entre R$ 17 mil e R$ 35 mil em valores brutos.

Osasco: R$ 35.462,00 Cotia: R$ 34.556,34 Ibiúna: 25.636,22 Carapicuíba: R$ 23.787,45 Itapevi: R$ 21.369,60 Barueri: R$ 20.623,58 Vargem Grande Paulista R$19.963,00 Embu R$ 18.000,00 Jandira R$17.000,00

COMO É DEFINIDO O SALÁRIO DOS PREFEITOS?



De acordo com o artigo 29 da Constituição Federal, o salário do prefeito é definido por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Isso significa que o valor pode variar de acordo com cada município. A remuneração, porém, não pode exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em 2024, está fixado em R$ 44 mil.



COMO CONSULTAR O SALÁRIO DO PREFEITO DA SUA CIDADE?



O levantamento feito pelo Cotia e Cia foi baseado em dados públicos, que podem ser consultados no Portal da Transparência de cada município.



Além de consultar os gastos com funcionários públicos também é possível verificar todas as despesas e receitas da cidade, os gastos com fornecedores e os valores empenhados em programas, ações e projetos do governo municipal.



As cidades que não disponibilizarem suas informações estarão sujeitas às sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que impedem, por exemplo, que a cidade receba transferências do governo federal.

O prefeito que ganha mais na região é o de Osasco, cujo salário bruto é de R$35,4 mil. O de Cotia vem logo na sequência, com pagamento mensal de R$ 34,5 mil.