Grupo que roubava motos entre Osasco e Cotia é detido; veja como agia

A Polícia Militar apreendeu 5 adolescentes nesse domingo (22) por tentativa de roubo a motos no Rodoanel Mario Covas, no limite dos municípios de Osasco e Cotia. Um suspeito, de 19 anos, que faz parte do grupo, também foi preso.





Os cinco adolescentes foram recolhidos à Fundação Casa e o suspeito de 19 anos segue preso em Cotia, aguardando decisão da Justiça.



COMO AGIA O GRUPO



Segundo relatos das vítimas e de testemunhas, os criminosos agiam no Rodoanel logo após o pedágio de Osasco para acessar a Raposo Tavares, no sentido Cotia.



De acordo com os relatos, três deles ficavam sentados na mureta de um lado da via e os outros três escondidos atrás da mureta, no outro lado da via.



Os indivíduos atacavam os motociclistas com um pedaço de pau e simulavam estar armados.



Algumas ações foram flagradas e enviadas para a polícia, que agora busca estabelecer contatos com mais vítimas do mesmo grupo.



O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia, na Granja Viana.

De acordo com a PM, uma equipe realizava patrulhamento pela região quando foi informada que, pelo viaduto de acesso do Rodoanel a Osasco, havia seis indivíduos tentando a prática de roubo a motocicletas.Os PMs localizaram o grupo na altura do km 21 da rodovia Raposo Tavares, no sentido interior.Segundo os policiais, ao serem questionados, os indivíduos alegaram “que estavam tentando, mas não haviam conseguido realizar nenhum roubo ainda".Disseram, ainda, que as motos que conseguissem roubar seriam encaminhadas a um desmanche localizado no Bairro Fazendinha, no município de Osasco.Os seis foram algemados e levados para a delegacia, onde foram reconhecidos por duas vítimas que tiveram suas motos roubadas, em outras datas, porém, no mesmo local.