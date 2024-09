Homem é vítima de sequestro-relâmpago na Granja Viana e tem aliança e relógio roubados

Vítima foi resgatada pela GCM

Crime aconteceu na rua Adib Auada. Foto: Google Street Views

Um homem, de 35 anos, foi vítima de roubo e sequestro-relâmpago na Granja Viana, em Cotia, na última quinta-feira (19). A vítima estava dentro de seu veículo, na rua Adib Auada, quando foi surpreendida por dois homens armados.



De acordo com a ocorrência, os criminosos anunciaram o roubo e fizeram a vítima refém, dentro de seu próprio carro. Ele teve aliança e relógio roubados.



Os bandidos seguiram pela rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo. Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia foi comunicada sobre o sequestro e começou a acompanhar o carro pela rodovia.



De acordo com a GCM, o veículo foi interceptado na alça de acesso à Rodovia Régis Bittencourt, no Jardim Vista Alegre. Segundo os guardas, os bandidos desceram do automóvel e fugiram a pé por uma comunidade.





A vítima, que estava dentro do carro, foi resgatada e levada até o 2º Distrito Policial (DP) de Cotia, onde o caso foi registrado.



Até o momento, ninguém foi preso.