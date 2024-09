Professores terão entrada gratuita na maior roda-gigante da América Latina em SP; saiba quando

Para ter direito ao benefício, basta apresentar um documento que comprove a relação com alguma instituição de ensino

Foto: Divulgação / Roda Rico

Professores das redes pública ou privada terão acesso gratuito a Roda Rico, maior roda-gigante da América Latina, que fica localizada no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

A ação acontece no dia 15 de outubro, quando é comemorado o Dia dos Professores. Neste dia, a atração irá funcionar das 12h às 19h.Para ter acesso ao benefício da gratuidade, o professor deve apresentar, na bilheteria do empreendimento, documento que comprove a relação com alguma escola da rede pública ou privada.O local é uma atração turística que propõe ao visitante um passeio panorâmico a 91 metros de altura em uma das 42 cabines da roda-gigante que são equipadas com ar-condicionado e bluetooth.Uma volta completa dura aproximadamente 25 a 30 minutos, tempo suficiente para que o público contemple diferentes cenários da cidade, como as áreas verdes, o Pico do Jaraguá, a Marginal e o Rio Pinheiros.O profissional da área da educação pode ir ainda com seu amigo de quatro patas, que também terá entrada gratuita.Já se preferir se divertir em grupo, é possível optar pelos ingressos promocionais da Cabine VIP, com capacidade para até oito passageiros. No entanto, é importante observar que o pet será considerado um passageiro, ocupando uma das vagas disponíveis (totalizando sete pessoas e o pet). Durante o passeio, ele pode permanecer solto na cabine.