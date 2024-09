‘Golpe do amor’: criminoso envolvido em sequestro e morte de dentista é preso em Itapevi

Daniel Felipe Cervelati foi morto ao tentar fugir do cativeiro onde era mantido refém; crime aconteceu em fevereiro de 2023

O homem apontado como mentor do sequestro do dentista Daniel Felipe Cervelati, de 49 anos, foi preso nessa terça-feira (17) em Itapevi. A vítima foi morta a tiros depois de tentar fugir de um cativeiro onde era mantida refém, em São Paulo. O crime ocorreu em fevereiro de 2023 (leia mais sobre o caso no decorrer da matéria).



O número de pessoas vítimas dos chamados "golpes do amor" tem crescido e já aparece em alguns tribunais. A armadilha geralmente acontece da mesma forma. O criminoso cria perfis falsos nos aplicativos de namoro e aborda possíveis vítimas com um papo envolvente para extorquir dinheiro. Assim, ele acaba por induzi-la a fazer transferências bancárias e até a enviar fotos íntimas para depois chantageá-la.



Em alguns casos, os criminosos enganam as vítimas a partir de encontros falsos organizados pelo aplicativo Tinder ou pelas redes sociais, para sequestrá-las e roubá-las.





O criminoso estava foragido da Justiça e foi capturado, após denúncia, por uma equipe do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Ele estava escondido em uma casa. Durante a averiguação, o homem foi abordado e confessou o crime. Ele foi conduzido ao Distrito Policial Central do município e permaneceu preso.Daniel, que morava em Portugal há mais de 20 anos, foi morto em São Paulo ao vir para o Brasil passar um tempo com os pais. Segundo as investigações, ele foi vítima do chamado ‘golpe do amor’.Quatro criminosos já haviam sido presos e condenados a mais de 40 anos de prisão, cada um.Na época da investigação, o delegado informou que a vítima teria marcado um encontro em um aplicativo de namoro, mas que acabou sendo sequestrada, reagiu e foi baleada.