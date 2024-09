Em fuga, bandido é encurralado dentro de esgoto e morto pela PM após roubo em Cotia

Criminoso havia roubado uma moto momentos antes, mas foi alcançado pelo marido da vítima e fugiu a pé; veja os detalhes da ocorrência

Foto: PMSP

Um criminoso, de 22 anos, foi baleado no tórax e no rosto por policiais militares no final da tarde dessa quarta-feira (18) na Estrada da Roselândia, em Cotia. Ele chegou a ser socorrido, mas deu entrada no hospital sem vida.

Segundo a PM, ele e mais um comparsa, que não foi localizado, haviam roubado uma moto na região do Jd Adelina, momentos antes. A vítima, uma mulher de 35 anos, entregou a moto após ser ameçada com arma de fogo e depois ligou para o marido para comunicá-lo do crime.O marido da vítima, ainda segundo a PM, foi de carro atrás do criminoso e o encontrou com a moto de sua esposa. Ele conseguiu alcançá-lo e acertou a roda traseira da moto. Com a batida, o criminoso caiu e fugiu a pé.Neste instante, a PM já havia sido informada do crime e duas equipes faziam buscas pela região. Os policiais avistaram o criminoso em fuga, adentrando várias casas e depois ingressando em uma tubulação de esgoto. O bandido foi encurralado.Os PMs disseram em depoimento que o criminoso, ao vê-los de dentro da tubulação, apontou uma arma de fogo e estava prestes a atirar. Um dos policiais, ao se defender, disparou contra o bandido, o acertando no tórax.Depois, o bandido ainda teria tentado fugir pelo outro lado da tubulação, mas foi baleado por outro policial que estava no local. Toda a ocorrência foi gravada pelas câmeras corporais dos PMs.As armas dos policiais e do criminoso foram apreendidas para perícia. A motocicleta roubada foi devolvida à proprietária e o caso registrado na Delegacia de Cotia. O segundo criminoso continua foragido.