Caminhão com 15 toneladas de frango tomba na Castello Branco em São Roque

Acidente ocorreu na madrugada desta quinta (19)

Foto: Artesp

Um caminhão que transportava 15 toneladas de frango tombou na madrugada desta quinta-feira (19) na Castello Branco, em São Roque. O acidente aconteceu à 1h40 no km 57 da rodovia.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o caminhão trafegava no sentido leste quando veio a sofrer o tombamento. O veículo parou no canteiro central e na faixa 01 de rolamento da pista oeste.O motorista não teve ferimentos.O caminhão está posicionado no canteiro central aguardando o transbordo da carga e o destombamento.