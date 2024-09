Casa Bauducco inaugura unidade em shopping de Cotia nesta sexta (20)

Produtos frescos, como pães, bolos e biscoitos, preparados diariamente, farão parte das delícias caseiras

A Casa Bauducco inaugura, nesta sexta-feira (20), sua nova unidade no Shopping Granja Vianna, em Cotia.

Localizada no Piso L1, a Casa Bauducco promete encantar os clientes com um cardápio recheado de delícias caseiras.O quiosque oferece uma experiência que remete à culinária afetiva, com o irresistível aroma de produtos frescos, como pães, bolos e biscoitos, preparados diariamente.Além disso, é uma excelente opção para quem busca presentear com elegância, oferecendo cestas especiais compostas por produtos de alta qualidade.O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 20h.