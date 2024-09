Filha de Ana Paula Rossi assume candidatura a vereadora após morte da mãe em Osasco

Decisão ocorreu no último dia 12 na sede do PL de Osasco; Ana Paula Rossi faleceu no último dia 8 em decorrência de um câncer

Stephane Rossi assumiu candidatura no lugar da mãe, que faleceu no dia 8 de setembro. Foto: Arquivo Pessoal

(Com informações do jornal O Giro)

Stephane é neta do ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi, e da atual vice-prefeita, Ana Maria Rossi. Ela vai concorrer ao cargo do legislativo da cidade pelo mesmo partido da mãe, o PL.A decisão da candidatura de Stephane ocorreu no último dia 12 na sede do PL de Osasco. O número dela será o mesmo em que a mãe concorria.Ana Paula Rossi faleceu no dia 8 de setembro aos 55 anos. Ela estava internada no Hospital do Rim, em São Paulo, onde fazia tratamento de um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, diagnosticado em julho.