Burger King inaugura sua 1ª unidade em Ibiúna

Inauguração foi marcada por apresentações musicais com bandas da região e presença de DJs

BK de Ibiúna. Foto: Google Imagens

O Burger King inaugurou, na sexta-feira (13), sua primeira unidade na cidade de Ibiúna. A loja está instalada no km 68 da Rodovia Bunjiro Nakao (Posto Folena Curvão).

A inauguração foi marcada por apresentações musicais com bandas da região e presença de DJs.O BK de Ibiúna ficará aberto todos os dias, incluindo finais de semana, a partir das 11h. De segunda e terça, a loja fecha às 23h; quarta e quinta, o funcionamento segue até às 3h e, de sexta, sábado e domingo, até às 4h.A unidade começou a ser construída na segunda quinzena de janeiro de 2024.O contrato da franquia foi assinado com a PWL Imobiliária de São Roque, a mesma que fechou o contrato do BK na cidade vizinha.