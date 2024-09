Homem atira em posto de combustíveis e é preso dentro de condomínio em Alphaville

Na casa do suspeito, a PM encontrou mais 4 armas de fogo guardadas em um cofre

Foto: PMSP

Um homem foi preso pela Polícia Militar, no último sábado (14), após efetuar um disparo com arma de fogo em um posto de combustíveis no bairro Alphaville, em Barueri.

A equipe foi informada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre as características do homem e veículo em que ele estava. No local, após retirarem as pessoas que estavam pelo estabelecimento, os policiais tentaram abordar o indivíduo, que fugiu em seguida com seu carro.Foi realizado o acompanhamento até o condomínio de apartamentos em que o homem mora. Na fuga, ele ainda arremessou a arma na rua, que foi apreendida em seguida.Ao ser abordado, o indivíduo não apresentou documentação de registro da arma ou autorização para o porte, mas revelou que em sua casa haviam outras armas devidamente registradas e guardadas em um cofre.Foram localizadas outras quatro armas de fogo e munições, todas com a documentação regularizada.O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Barueri e permaneceu à disposição da Justiça. Foi registrado boletim de ocorrência por porte ilegal e disparo de arma de fogo em via pública.