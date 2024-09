Era só o que faltava: homem furta vaso de planta de comércio em Cotia; veja VÍDEO

Comerciante disse ao Cotia e Cia que o vaso era de seu pai, que já faleceu, e que já tinha ele há 10 anos

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança, na manhã deste sábado (7), furtando um vaso de planta que estava na entrada de um comércio no Jardim Monte Serrat, em Cotia.





Depois, as imagens ainda flagram ele parando de frente a um terreno que tem ao lado do comércio. O homem quebra o vaso, pega a planta e sai caminhando.



Ao Cotia e Cia, a proprietária do estabelecimento disse que há dez anos tinha o vaso com a planta e que era de seu pai, que já faleceu. Ela lamentou o ocorrido.



Veja abaixo as imagens: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cotia e Cia (@cotiaecia)





Pelas imagens, é possível ver o homem se aproximando do vaso. Mesmo com veículos passando pela via pública, ele parece não ligar. O homem se distancia, observa o movimento e depois volta novamente para cometer o furto.