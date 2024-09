Pacientes reclamam da falta de medicamentos controlados nas unidades de saúde de Cotia

Em pleno 'Setembro Amarelo', pacientes relatam que as farmácias das unidades de saúde da cidade estão em falta com antidepressivos e outros remédios

Mensagem de uma das pacientes do Caps de Cotia enviada em grupo de WhatsApp

Pacientes que fazem tratamento para saúde mental na rede municipal de Cotia estão reclamando da falta de medicamentos de uso controlado que são distribuídos nas farmácias das unidades de saúde da cidade.

A maioria dos pacientes faz uso de remédios controlados para depressão, mas alguns remédios necessários para o tratamento estão em falta, segundo eles., 22, faz uso da Sertralina, recomendado para sintomas de depressão, transtorno do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, entre outros. Segundo ela, há pelo menos dois meses esse medicamento está em falta nas unidades públicas de Cotia., relata.Millena, assim como dezenas de pacientes que relatam a falta de remédios controlados, fazem tratamento no. Segundo ela e os demais, os funcionários que atendem nas farmácias das unidades da cidade não sabem dizer quando será normalizada a distribuição dos medicamentos.Em um grupo de WhatsApp, formado por pacientes do Caps, os relatos são inúmeros. Uma das pessoas disse estar em surto depressivo pela falta dos remédios, disse Millena.Vale ressaltar que, ironicamente, estamos no mês de setembro, quando é realizada a campanha Setembro Amarelo em todo o Brasil. O motivo da campanha é justamente chamar a atenção para os problemas de saúde mental e os devidos tratamentos preventivos.relatou o caso para ada cidade por meio da assessoria de imprensa da prefeitura e aguarda um posicionamento.