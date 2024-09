Embarcação com 7 pessoas naufraga no litoral de SP; duas seguem desaparecidas

As buscas pelas duas pessoas desaparecidas foram retomadas nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (30)

Foto Roni Pantera (Reprodução / G1)

Uma embarcação com sete pessoas a bordo naufragou, na noite desse domingo (29), em uma região conhecida como 'Garganta do Diabo', em São Vicente, no litoral de São Paulo. Cinco pessoas foram resgatadas e duas mulheres seguem desaparecidas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência de pessoas desaparecidas na água. Cerca de três viaturas e 13 agentes da corporação participaram do resgate.Segundo a corporação, três mulheres e dois homens foram resgatados à deriva nas duas primeiras horas após o naufrágio. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) auxiliou no atendimento e as encaminhou ao PS central de São Vicente para avaliação médica.Ainda de acordo com informações dos bombeiros, duas mulheres que estavam na embarcação ainda não foram localizadas. As buscas foram retomadas pela equipe da Estação de Bombeiros Guarda- Vidas de São Vicente nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (30).