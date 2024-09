Oficinas, planetário e caça aos doces: Central Park divulga atrações gratuitas para as crianças

Confira a programação completa que acontecerá a partir deste final de semana

Shopping Central Park. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, divulgou uma programação especial para outubro, o mês das crianças. Durante o período, oficinas infantis, contador de história e sessões no planetário irão entreter os pequenos. As atividades serão gratuitas.





Serviço: Mês das Crianças



Oficinas de Pintura em Tela

🗓️ Data: 5, 6, 12, 13, 19 e 20 de Outubro (Sábados e Domingos)

📍 Local: Teatro Central Park – Piso Térreo

⏰ Horário: Das 14h às 20h



Contador de História

🗓️ Data: 12 de Outubro (Sábado)

📍 Local: Teatro Central Park – Piso Térreo

⏰ Horário: 17h



Planetário (com distribuição de pipoca)

🗓️ Data: 12 de Outubro (Sábado)

📍 Local: Em frente ao MiniGolf

⏰ Horário das Sessões:



Início Fim Duração

13:00 13:50 00:50

13:50 14:40 00:50

14:40 15:30 00:50

15:30 16:20 00:50

16:20 17:05 00:45

17:05 17:50 00:45

17:50 18:30 00:40

18:30 19:15 00:45

19:15 20:00 00:45

20:00 20:45 00:45

20:45 21:30 00:45



Oficina Infantil de Halloween e Caça aos Doces

🗓️ Data: 26 e 27 de Outubro (Sábado e Domingo)

📍 Local: Teatro Central Park – Piso Térreo e Corredores

⏰ Horário: Das 14h às 20h

Aos sábados e domingos (dias 5, 6, 12, 13, 19 e 20) as crianças poderão se divertir com oficinas de pintura em tela. A ação será disponibilizada no Teatro Central Park, que fica no Piso Térreo, das 14h às 20h.No Dia das Crianças, sábado 12 de outubro, está prevista uma sessão de contador de histórias, a partir das 17h. As crianças poderão se divertir nas sessões do planetário, das 14h às 22h, em frente ao MiniGolf, onde haverá distribuição de pipoca. A atividade é realizada em parceria com o Colégio Espaço Verde Rousseau. Um astrônomo e um monitor vão ajudar a explicar a magia do universo aos pequenos.No último final de semana de outubro, a oficina terá a temática do Halloween. As crianças irão aprender a confeccionar um cesto de doces e pirulitos. A ação acontece das 14h às 20h, no Teatro Central Park.As crianças também vão participar de uma “caça aos doces”, diversão tradicional nos Estados Unidos que será disponibilizada aos pequenos de Cotia e região.