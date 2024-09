Preciso levar o título para votar? Conheça os documentos aceitos no dia da eleição

Na hora do voto, o importante é ter um documento oficial com foto para se identificar na seção eleitoral











Leia também: Não tenho cadastro biométrico. Posso votar mesmo assim? Muita gente pensa que, para votar, é necessário levar o título eleitoral. Mas se liga: a verdade é que, na data da votação, você precisa apresentar um documento oficial com foto.

Isso ocorre porque ao chegar à seção eleitoral, eleitoras e eleitores devem comprovar a sua identidade, o que acontece por meio da apresentação dos seguintes documentos válidos para a identificação Carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

Passaporte;

certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva);

Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Aplicativo e-Título (opção exclusiva para quem já cadastrou as impressões digitais na Justiça Eleitoral e possui fotografia no documento digital). Toda essa documentação é aceita no dia da votação, ainda que esteja fora da validade. O importante mesmo é que esses documentos estejam legíveis e que seja possível comprovar a sua identidade por meio da apresentação de um deles.



Atenção: por não apresentarem foto, as certidões de nascimento ou de casamento não servem como forma de identificação nas Eleições 2024. Também não será admitida, no momento do voto, a apresentação da carteira de trabalho digital.

Atenção: por não apresentarem foto, as certidões de nascimento ou de casamento não servem como forma de identificação nas Eleições 2024. Também não será admitida, no momento do voto, a apresentação da carteira de trabalho digital.

No próximo domingo, dia 6 de outubro, mais de 192 mil cotianos estão aptos para ir as urnas para votar. Neste ano a escolha é para o cargo de vereador e prefeito que comandarão a cidade entre 2025 e 2028.Quer saber mais sobre as eleições em Cotia? Clique aqui e acesse todas nossas matérias sobre o tema.