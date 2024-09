Bandidos filmaram Projota durante roubo na Granja Viana: “Olha quem perdeu desta vez”

Confira o depoimento do rapper realizado no 2º DP de Cotia nesta terça-feira (17)

Foto: Divulgação

invadiram e roubaram a casa do rapper Projota na madrugada desta terça-feira (17) na Granja Viana, em Cotia, filmaram a vítima e se vangloriaram do crime: “Olha quem perdeu desta vez”, teria dito um dos bandidos ao filmar o artista com um celular. Os criminosos queem Cotia, filmaram a vítima e se vangloriaram do crime:, teria dito um dos bandidos ao filmar o artista com um celular.

O caso foi narrado pelo próprio rapper em depoimento no 2º Distrito Policial de Cotia nesta terça. Os bandidos ainda realizaram Pix de sua conta bancária.Em depoimento, Projota disse que os bandidos fizeram "terror psicológico", colocando a arma em sua boca e mostrando que o revólver estava carregado.O artista, que estava com seus filhos em casa, teve carro e itens pessoais roubados. O veículo foi localizado momentos depois.A residência e o veículo se encontram preservados no local por Guardas Civis Municipais. A perícia foi acionada para coleta de possíveis impressões digitais.A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado no 2º DP de Cotia, na Granja Viana.