Incêndio em comunidade deixou 292 pessoas desalojadas em Osasco; veja atualização

Ao todo, 100 moradias foram consumidas pelo fogo

Foto: TV Globo

O incêndio que atingiu a comunidade Santa Rita, na zona norte de Osasco, na tarde desse domingo (1º), deixou 292 pessoas desalojadas. , na tarde desse domingo (1º), deixou 292 pessoas desalojadas.

Ao todo, 100 moradias foram consumidas pelo fogo.De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, não houve registro de vítimas. Não se sabe, até o momento, as causas do incêndio.O incêndio consumiu uma área de, aproximadamente, oito mil metros quadrados. Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), 86 famílias foram afetadas, sendo 292 munícipes desalojados que foram encaminhados para casa de parentes, e 43 munícipes desabrigados.Parte dos desabrigados foi direcionada à Escola Municipal Manoel Barbosa de Souza e outra parte ao CEU das Artes do Jardim Bonança.Desabrigado é aquele que perdeu a casa e está em um abrigo público. O desalojado teve de deixar sua casa – não necessariamente a perdeu – e não está em abrigos, mas sim na casa de um parente, amigo ou conhecido, por exemplo.De acordo com a Defesa Civil, todos os afetados estão sendo assistidos pela Secretaria de Assistência Social, pelo Fundo Social de São Paulo, pela Secretaria de Habitação de Osasco e pela Defesa Civil.