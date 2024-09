Corpo de comerciante é encontrado boiando dentro de lago em Cotia

Cadáver foi encontrado por uma funcionária do comerciante

Edgar Ferreira Gomes. Foto: Reprodução

O corpo do comerciante Edgar Ferreira Gomes, de 60 anos, foi encontrado boiando dentro de um lago que faz parte de sua residência no bairro do Caputera, em Cotia. O caso ocorreu na sexta-feira (6).

Segundo o registro policial, o corpo de Edgar foi encontrado por uma funcionária da farmácia em que ele é proprietário.O comerciante teria dito, por volta das 18h50, que iria até a sua casa para se arrumar e depois ir à igreja. Mas como ele não retornou para fechar a farmácia, a mulher decidiu ir até a casa de seu patrão.Chegando no local, ela viu manchas de sangue espalhadas pela janela da residência, que estava trancada. Ainda dentro da propriedade, ela percebeu que havia um corpo boiando em um lago e ligou para a Polícia Militar.A PM chegou no local e a funcionária reconheceu o corpo sendo de seu patrão, Edgar Ferreira Gomes. A perícia foi acionada e compareceu na residência.O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como “morte suspeita”. A Polícia Civil investiga os fatos.