Brigas, vandalismo e abandono: escola em Caucaia do Alto é alvo de graves denúncias

Vídeos mostram alunos brigando dentro e fora da unidade; escola estadual, que já foi considerada a melhor da região, encontra-se em estado deplorável

Imagens: Redes Sociais com edição do Cotia e Cia

A Escola Estadual Sidrônia Nunes Pires, localizada no centro de Caucaia do Alto, em Cotia, já foi considerada, em outros tempos, a melhor escola da região. Mas o cenário em que se encontra hoje a unidade fez a instituição de ensino tornar-se alvo de sérias denúncias realizadas por pais e responsáveis de alunos.





O QUE DIZ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para relatar os problemas.





Em nota, a secretaria informou que a equipe da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) realizou um levantamento técnico e iniciou reparos prioritários na unidade, como consertos e a pintura dos banheiros.



A Diretoria de Ensino de Carapicuíba, responsável pela unidade, disse que realocou Agentes de Organização Escolar para dar continuidade aos serviços de limpeza na escola e, em paralelo, garantiu que fará a reposição de 200 conjuntos de mesas e cadeiras até o fim do próximo mês.



“A secretaria irá intensificar ações com os alunos sobre a importância da preservação e conservação do patrimônio, por meio do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP)”, afirmou.



Sobre as brigas constantes entre os alunos, a Seduc-SP disse que, nessas situações, a direção aciona os responsáveis pelos estudantes envolvidos “para mediação e providências que garantam o bem-estar de todos e o direito à educação”.



“Dependendo da situação, órgãos de segurança, como a Polícia Militar e o Conselho Tutelar, também são acionados. A direção está à disposição para receber os pais e ouvi-los, sempre que solicitado, com o objetivo de tornar o ambiente escolar saudável”, concluiu a nota.





VEJA O VÍDEO ABAIXO:





Vídeos compartilhados nas redes sociais e enviados aomostram alunos brigando dentro e fora da escola. Outras imagens flagram o abandono e o vandalismo do lado interno da instituição, com mesas quebradas, estrutura comprometida, entre outras (Além disso, há relatos de tráfico de drogas dentro da unidade, além de relações sexuais nos banheiros. A mãe de uma aluna que pediu para não ser identificada disse que a direção da escola tem ciência dos problemas, mas tem se mantido omissa., relatou.Outros pais relataram também a falta de professores, consumo de bebidas alcoólicas dentro da escola e alunos armados.