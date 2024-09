Com nova onda de calor, Cotia deve registrar 31°C nesta semana; veja previsão completa

Dessa vez, a onda de calor pode durar mais tempo do que o normal; entenda

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Com a atuação de uma nova onda de calor, a cidade de Cotia deve chegar à casa dos 31°C nesta semana.

Após a frente fria que derrubou as temperaturas na última semana, o sábado e o domingo já tiveram sensação maior de calor, e a tendência é que os índices sigam aumentando a partir desta segunda-feira (2).A semana começa com máxima prevista de 27°C na segunda e 29ºC na terça-feira (3). Na quarta-feira (4), a previsão é de que os termômetros cheguem a 31°C.O aumento das temperaturas é provocado pela atuação de uma nova massa de ar quente e seco, que se estabelece sobre quase todo o Brasil e impede o efeito de novas frentes frias.Dessa vez, a onda de calor pode durar mais tempo do que o normal - isso porque uma frente fria com força suficiente para romper o bloqueio atmosférico só está prevista para a segunda metade de setembro.Máxima - 27ºCMínima - 15ºCMáxima - 29ºCMínima - 14ºCMáxima - 31ºCMínima - 16ºCMáxima - 26ºCMínima - 14ºCMáxima - 20ºMínima - 13ºC