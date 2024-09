Cotiano recebe prêmio de melhor procedimento de piercing durante convenção em SP

Caique Leon conquistou 1º lugar e representou a cidade em uma das maiores convenções do estado de SP

Caique Leon, morador de Cotia. Foto: Divulgação

Morador de Cotia, Caique Leon foi premiado na categoria ‘melhor procedimento de piercing’ durante a Vale Ink Tattoo, uma das maiores convenções do estado de São Paulo.

O evento foi realizado entre os dias 23 e 25 de agosto emO prêmio foi concedido após uma avaliação detalhada do processo de aplicação do piercing, que inclui a escolha dos materiais, a técnica de abertura sem contaminação, o preparo da pele e a aplicação em si., ressaltou Caique, que trabalha no estúdio Free Hand Tattoo e Piercing, em Cotia.concluiu.