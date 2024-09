Risco de incêndio leva SP a fechar 80 parques e unidades de conservação; veja lista

O fechamento seguirá até o dia 12 de setembro

Foto: Governo de SP

A Fundação Florestal, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, anunciou neste domingo (1) o fechamento emergencial de 80 unidades de conservação localizadas na região metropolitana e interior do estado.

A decisão foi tomada em resposta ao crescente risco de incêndios florestais, que coloca em perigo tanto os visitantes quanto as áreas de preservação.O fechamento, que entra em vigor imediatamente, seguirá até o dia 12 de setembro, podendo ser revisado conforme as condições climáticas e os riscos associados.Durante este período, as equipes da Fundação Florestal ficarão focadas em ações de prevenção, no monitoramento territorial e no combate aos incêndios, além de prestar apoio às comunidades vizinhas.Confira abaixo a relação das unidades de conservação que serão fechadas:Área de Relevante Interesse Ecológico Leopoldo Magno CoutinhoEstação Ecológica (EE) AngatubaEE AssisEE AvaréEE BananalEE Barreiro RicoEE BauruEE CaetetusEE IbicatuEE ItaberáEE ItapetiEE ItapevaEE ItirapinaEE JataíEE MaríliaEE Mata do Jacaré (São Carlos)EE Mogi-GuaçuEE ParanapanemaEE Paulo de FariaEE Ribeirão PretoEE Santa BárbaraEE Santa MariaEE ValinhosEstação Experimental (EEX) AraraquaraEEX BauruEEX Bento QuirinoEEX BuriEEX Casa BrancaEEX ItapetiningaEEX ItapevaEEX ItararéEEX ItirapinaEEX JaúEEX Luiz AntônioEEX Mogi MirimEEX Mogi-GuaçuEEX Paraguaçu PaulistaEEX Santa Rita do Passa QuatroEEx São José do Rio PretoEEX São SimãoEEX TupiFloresta Estadual (FE) AssisFE GuarulhosFE Noroeste PaulistaFE PederneirasFE Santa BárbaraFE Serra D’ÁguaFloresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena)Floresta de AngatubaFloresta de Avaré IFloresta de Avaré IIFloresta de BatataisFloresta de BebedouroFloresta de BotucatuFloresta de CajuruFloresta de ManduriFloresta de ParanapanemaFloresta de PirajuMona MantiqueiraMona Pedra do BaúMona Pedra GrandeParque Estadual (PE) AguapeíPE Águas da BillingsPE Águas da PrataPE ARAPE Campos do JordãoPE Furnas do Bom JesusPE ItaberabaPE ItapetingaPE JaraguáPE JuqueryPE Mananciais Campos do JordãoPE Morro do DiaboPE Porto FerreiraPE Rio do PeixePE Serra do Mar – Núcleo CunhaPE Serra do Mar – Núcleo Santa VirgíniaPE VassunungaReBio Mogi-GuaçuRefúgio de Vida Silvestre (RVS) Aimorés