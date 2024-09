Centro de Cotia tem chafariz com água parada e orelhões derrubados na calçada; VÍDEO

Basta fazer uma breve passagem pela região central de Cotia para ver o abandono e a falta de zeladoria. Na manhã desta quarta-feira (25), a reportagem do Cotia e Cia presenciou dois problemas em menos de 100 metros.

Orelhões derrubados na Av. Mathias de Camargo. Foto: Neto Rossi

O segundo problema é o chafariz do centro. Parte dele está com água parada e outra parte sem água e com acúmulo de lixo.





Outra parte do chafariz sem água e com sujeira. Foto: Neto Rossi

Veja o vídeo abaixo:





Cotia e Cia entrou em contato com a prefeitura para buscar um posicionamento sobre os problemas apontados. Assim que houver retorno, será acrescentado nesta reportagem.