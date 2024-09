Chamado de ‘cartão postal’, Portal Turístico de R$ 1,9 milhão é instalado no centro de Cotia

Segundo a Secretaria de Turismo, o equipamento tem como objetivo "proporcionar à população a apreciação e valorização do símbolo de Cotia"

Portal Turístico de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Por Neto Rossi





cujo valor foi de R$ 1,9 milhão. Quem acessa o centro de Cotia logo depois do retorno, já deve ter reparado em um monumento com o letreiro da cidade. Muitos podem até não saber, mas trata-se do Portal Turístico do município,









Chamado pela Secretaria de Turismo de “cartão postal da cidade”, o equipamento, com estrutura metálica, tem o objetivo de "proporcionar à população a apreciação e valorização do símbolo de Cotia".



“[O Portal Turístico] ratificará também o potencial turístico do município na região, funcionando com portal de entrada e cartão postal de Cotia”, disse a Secretaria de Turismo ao Cotia e Cia, na ocasião em que o equipamento estava no início das obras.





O portal foi construído pela empresa Estrela Engenharia e Construções, com sede no Parque Industrial Sam José, em Cotia. O contrato foi assinado em junho de 2023 e o prazo para construção era de 8 meses.



Cotia e Cia passou pelo local na manhã desta quarta-feira (25). A placa com as informações da obra foi retirada. Procurada, a Prefeitura de Cotia informou que o Portal Turístico, "que está sendo construído por meio de convênio com o Governo Federal", está em fase de finalização da obra.



O Portal Turístico está instalado na entrada do município, especificamente na avenida Engenheiro Psanquevich, próximo ao Terminal Metropolitano e às margens da rodovia Raposo Tavares.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 11H56 COM NOTA DA PREFEITURA DE COTIA)