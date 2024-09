Câmera grava motorista de aplicativo sendo agredida por passageiro em Osasco

Reprodução









O ataque aconteceu após uma discussão sobre o pagamento da corrida. O passageiro queria realizar o pagamento em uma próxima viagem, pois estava sem dinheiro no momento. A condutora não aceitou a proposta, o que gerou irritação no homem.



Após a recusa, o passageiro obrigou a família a descer do carro e, em seguida, desceu também. Na sequência, ele entrou no veículo em movimento e agrediu a motorista com um golpe de "mata-leão". Antes de sair, ainda chutou o automóvel.



A motorista, que ficou abalada com a situação, registrou divulgou o caso nas redes sociais. Ela também registrou um boletim de ocorrência e o caso será investigado pela polícia.





Veja o vídeo na reportagem do SBT:









*Com informações do SBT News

