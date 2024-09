Granja Viana recebe festival do livro e ecofeira neste final de semana; evento é gratuito

O tema do evento este ano será “Cultura da Paz e Respeito à Diversidade"

Foto: Divulgação

A região da Granja Viana, em Cotia, vai receber, neste sábado (28), o Festival do Livro em Família (FLIF). O evento, aberto ao público, acontece no Colégio Rio Branco, das 9h às 14h.



Local: Colégio Rio Branco - Unidade Granja Vianna

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 7200 - Lageadinho, Cotia - SP, 06709-015

Horário: das 9h às 14h

Entrada: Aberto ao público, evento gratuito

Inscrições pelo Sympla:

O FLIF 2024 trará atividades que estimulam a criatividade, o pensamento crítico e o prazer pela leitura. O objetivo é aproximar famílias, alunos, educadores e toda a comunidade em um ambiente de troca e aprendizado., disse o colégio, em nota.Além do Festival do Livro, o evento também recebe a Ecofeira. Produtores locais estarão presentes, oferecendo uma grande variedade de produtos orgânicos, naturais, ecológicos e artesanais.A Exposição Ziraldo: Um Menino Mais que Maluquinho será um dos pontos altos do festival. O público poderá mergulhar no universo encantador de Ziraldo, um dos mais icônicos autores e ilustradores da literatura infantil brasileira, cuja obra tem inspirado gerações com o inesquecível Menino Maluquinho e outros personagens cativantes. A exposição vai tratar de temas universais como infância, liberdade e criatividade.