Assalto à casa de Projota: O que se sabe e o que falta saber sobre o crime na Granja Viana

Delegado responsável pelo caso detalhou o que a polícia conseguiu apurar até o momento; crime ocorreu em condomínio de difícil acesso

Foto: Reprodução / Instagram

teve a casa invadida e foi feito refém por pelo menos quatro criminosos armados na madrugada desta terça-feira (17). O cantor Projotaarmados na madrugada desta terça-feira (17).





Os criminosos conseguiram levar roupas e sapatos de luxo e um carro da marca Subaru, que estava na garagem e foi localizado momentos depois.



O QUE FALTA SABER



A Polícia Civil de Cotia agora investiga como os criminosos entraram no condomínio, considerado de difícil acesso.



O delegado responsável pelas investigações contou ao programa Brasil Urgente que a quadrilha não sabia que a casa era do artista e que o grupo é especializado em assaltos a condomínios de luxo.



"Pelo o que entendemos, quando eles viram que era o Projota, o criminoso quis brincar com ele, mostrar que estava assaltando ele. Eles escolheram uma casa aleatória e se depararam com o cantor", disse o delegado Alexandre Cavalheiro.



O delegado pontuou que a quadrilha teria vindo de uma área de mata ao lado do condomínio. "O próprio cantor disse que os criminosos estavam com os pés sujos de lama e vimos uma abertura na cerca do condomínio, onde eles podem ter acessado a casa do cantor", afirma.



A residência fica no condomínio, região da Granja Viana, em Cotia.A quadrilha levou um carro e diversos itens pessoais, efetuou transações bancárias e conseguiu fugir.Ninguém foi preso até o momento.De acordo com oqueteve acesso, Projota disse que os bandidos fizeram, colocando a arma em sua boca e mostrando que o revólver estava carregado.O artista, que estava com seus filhos em casa, teve carro e itens pessoais roubados. O veículo foi localizado momentos depois na Estrada do Capuava.Segundo o BO, os bandidos filmaram o cantor e se vangloriaram do crime , teria dito um dos bandidos ao filmar o artista com um celular. Eles ainda realizaram Pix de sua conta bancária.