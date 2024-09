Projota tem casa invadida e roubada na Granja Viana: "Terror psicológico"

O cantor Projota teve a casa invadida por quatro criminosos e teve carro e itens pessoais roubados na madrugada desta terça-feira (17) na Granja Viana, em Cotia. O veículo foi localizado na manhã de hoje.

O cantor narrou ainda que os criminosos tiraram fotos e o filmaram, dizendo "olha quem perdeu dessa vez"(sic), para mostrar para os conhecidos. Os bandidos ainda realizaram Pix de sua conta bancária.



A Faz Produções, agência do rapper, publicou uma nota sobre o susto passado pelo ex-participante do BBB e contou que os filhos do artista com Tamy Contro também estavam na casa.



"Como alguns de vocês já estão sabendo, vimos informar que o artista Projota, foi assaltado nessa madrugada. Sua casa foi invadida, e ele foi feito refém", diz o comunicado publicado durante a tarde. "Seus filhos também estavam em casa. Avisamos aos amigos e contratantes, que todos os compromissos dessa semana serão cancelados".





A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado no 2º DP de Cotia, na Granja Viana.