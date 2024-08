‘Volta ao Mundo’: evento gastronômico reunirá pratos de mais de 20 países em Osasco

Festival ainda contará com shows musicais e área kids; entrada é gratuita; saiba mais

Foto: Divulgação

A cidade de Osasco receberá, pela primeira vez, o ‘Festival Volta ao Mundo’. O evento gastronômico, que vai reunir pratos de mais de 20 países com cerca de 100 opções para os mais variados gostos, acontece de 23 a 25 de agosto na Arena Vip. A entrada será gratuita.

SERVIÇO

Entre os destaques, estão França, Espanha, México, Rússia, Peru, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Chile, Canadá e Brasil. Além disso, a culinária da Grécia, Holanda, Coreia do Sul, Venezuela, Colômbia e Alemanha também estará presente.Os visitantes poderão saborear iguarias como gyros e moussaka gregos, corndogs coreanos, arepas venezuelanas e eisbein alemão.Do Brasil, serão oferecidos pratos como baião de dois, torresmo, porco no rolete e tradicionais doces mineiros, além de especialidades do Pampa Gaúcho.Para os apreciadores de cerveja, haverá uma seleção de cervejas conceituadas e internacionais., afirma Sandra Pigato, idealizadora do evento.O festival ainda vai contar com shows musicais. Veja abaixo a programação:20h - Yellow Coldplay17h - Jeferson Viana (sertanejo e mbp)20h - Lorena Alexandre (Rainha da sofrência – Marilia Mendonça)14h -Bruno Freitas acústico17h - Manoela Melo (mbp, pagode, sertanejo)20h - Cólica Renal - tributo a banda MamonasFestival Volta ao Mundo- Data: 23 a 25 de agosto- Horário: das 12h às 22h- Local: Arena Vip, Av. Sport Clube Corinthians Paulista, Osasco- Entrada: Gratuita -- Observações: Evento pet Friendly com área kids