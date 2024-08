Motorista de app é preso acusado de matar professor a tiros em Cotia

Crime, que ocorreu no dia 27 de julho, teria sido motivado por ciúmes

José foi morto pelas costas. Foto: Arquivo Pessoal

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, foi preso na última quinta-feira (8) acusado de ter assassinado a tiros José Alves de Lima, de 51 anos (foto em destaque). A vítima trabalhava como professor em uma escola estadual em Cotia. O crime ocorreu no dia 27 de julho deste ano.

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária contra o acusado assim que ele saía de sua casa. Segundo a polícia, ele tentou resistir à prisão e foi necessário o uso de força para algemá-lo.O veículo e mais dois aparelhos de celular do detido foram apreendidos. Até a publicação desta reportagem, ele seguia preso em cela separada na Cadeia Pública de Cotia.O crime ocorreu por volta das 19h do dia 27 de julho deste ano no Jardim do Museu, em Cotia. Segundo a equipe da Polícia Civil que investigou o caso, coordenada pelo delegado Adair Marques, o motorista de aplicativo teria cometido o crime por ciúmes de uma ex-amante.disse o delegado Adair aoJosé foi morto a tiros quando chegava em sua casa. O assassino estava escondido dentro da residência e o surpreendeu pelas costas efetuando três disparos. Um dos tiros acertou a nuca de José, que morreu na hora.O corpo da vítima foi encontrado momentos depois pela ex-amante do motorista. Ela disse à polícia que teria ido a casa de José para comemorar o seu aniversário.Após chamá-lo por diversas vezes e não ser atendida, a mulher relatou que olhou por debaixo do portão e viu um corpo estirado. O portão estava aberto, então ela entrou na casa e reconheceu o corpo do amigo, já sem vida.A Polícia Militar foi acionada e o local foi isolado para o trabalho da perícia.O crime foi registrado na Delegacia de Cotia. O acusado segue preso e o caso aguarda decisão da Justiça.