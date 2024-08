“É difícil de acreditar”, lamenta irmã de professor de Cotia assassinado dentro de casa

José Alves de Lima foi morto a tiros no mês passado; ao Cotia e Cia, a irmã da vítima contou como ele era no dia a dia; José deixou 2 filhos

José Alves de Lima. Foto: Arquivo Pessoal

Andréa Lima, 49, irmã do professor José Alves de Lima, 51, que foi assassinado pelas costas dentro da própria casa, em Cotia, relembra o jeito cativante que tinha seu irmão.

Em entrevista aonesta terça-feira (13), Andréa conta que José tinha orgulho de ser professor e que todos gostavam muito dele.conta.José foi morto a tiros dentro de casa no Jardim do Museu na noite de 27 de julho deste ano. O acusado, um motorista de aplicativo de 37 anos, foi preso pela Polícia Civil na última quinta-feira (8). Segundo a investigação, José foi morto por ciúmes - mais detalhes do crime no decorrer do texto.A irmã de José conta que seu principal hobby era se reunir com os amigos e fazer churrasco. Segundo Andréa, seu irmão “era da paz” e “odiava brigas”., lamenta.José deixou dois filhos – um de 12 e outro de 17 anos.Segundo a equipe da Polícia Civil que investigou o caso, coordenada pelo delegado Adair Marques, o motorista de aplicativo teria cometido o crime por ciúmes de uma ex-amante., disse o delegado Adair aoJosé foi morto a tiros quando chegava em sua casa. O assassino estava escondido dentro da residência e o surpreendeu pelas costas efetuando três disparos. Um dos tiros acertou a nuca de José, que morreu na hora.Para Andréia, não existe nada que justifique a brutalidade e covardia que fizeram contra seu irmão., relata.O corpo de José foi encontrado momentos depois do crime pela ex-amante do motorista. Ela disse à polícia que teria ido a casa de José para comemorar o seu aniversário.Após chamá-lo por diversas vezes e não ser atendida, a mulher relatou que olhou por debaixo do portão e viu um corpo estirado. O portão estava aberto, então ela entrou na casa e reconheceu o corpo do amigo, já sem vida.A Polícia Militar foi acionada e o local foi isolado para o trabalho da perícia.O crime foi registrado na Delegacia de Cotia. O acusado segue preso e o caso aguarda decisão da Justiça.