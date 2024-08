VoePass: Família venezuelana que morreu em queda de avião é velada em Carapicuíba

Mãe, filha e neto planejavam retornar à Venezuela após terem morado em Cascavel (PR); cachorra da família também morreu no acidente

Foto: Reprodução

A família venezuelana que perdeu a vida na queda do avião da Voepass em Vinhedo há uma semana, estava sendo velada em Carapicuíba nesta sexta-feira (16).

Maria Parra, sua filha Josgledys Gonzalez e seu neto Joslan Perez, de 4 anos, estavam à bordo do voo 2283 que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos.De acordo com informações do G1, os três pretendiam retornar à Venezuela, onde planejavam se estabelecer novamente após uma temporada no Brasil.A cachorra da família, Luna, também estava presente no voo e não sobreviveu. Seus restos mortais foram entregues aos parentes das vítimas, que planejam cremar o animal e espalhar as cinzas na cidade paranaense onde a família venezuelana havia residido.