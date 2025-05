MC Ryan, Gica, Jeito Moleque e mais: Poupa Shopping Cotia recebe 4 dias de ‘Arraiá Prime’

Ingressos já estão à venda; evento ainda terá como atrações MC Hariel, Samprazer, MC IG, entre outros; saiba mais

Imagem: Divulgação

O Poupa Shopping, localizado na Av. N. Sra. de Fátima, 833, na Vila Monte Serrat, em Cotia, recebe, em junho, diversas atrações para a primeira edição do Arraiá Prime.



Flyer completo do evento

De acordo com os organizadores, parte da arrecadação do evento será destinada para a compra de cestas básicas que ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia.



É estimada a presença de 12 mil pessoas nos quatro dias de festa.



“Este evento promete ser uma excelente iniciativa, atraindo um grande público, principalmente jovens, e oferecendo uma variedade de shows que vão do pagode ao funk”, diz a organização em nota divulgada.

O evento, que vai acontecer em quatro dias (18, 20, 21 e 22 de junho), é realizado pela produtora D’Tard Fest. Os ingressos já estão à vendaEntre as atrações já confirmadas, estão: MC Ryan, MC Hariel, Gica, MC Kelvinho, Jeito Moleque e MC IG.Também confirmaram presença: MC Luuky, MC GP, Doce Encontro, MC Jvila, Rodriguinho e Samprazer.Já entre as atrações locais que se apresentarão no evento, estão: Pagode do Mingau, Samba da Comu e Sente a Vibe.