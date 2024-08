Homem mata esposa com socos no rosto e na cabeça em Osasco

Crime ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (16) na residência do casal

Crime foi registrado no 5º DP de Osasco. Foto: Google Maps

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) sob a acusação de feminicídio, após agredir e matar sua esposa com socos no rosto e na cabeça em Osasco. O crime ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (16) na residência do casal. As informações são do G1.

Segundo a reportagem, um vizinho chamou a polícia ao ouvir uma discussão na casa, e os policiais militares chegaram ao local e o prenderam.De acordo com as autoridades, o homem admitiu ter agredido a mulher. A vítima foi encontrada caída dentro da casa, e sua morte foi confirmada no local por médicos de uma ambulância que foi chamada para prestar socorro.O homem foi encaminhado sob custódia para o 5º Distrito Policial (DP) em Osasco, onde a Polícia Civil o indiciou por feminicídio.