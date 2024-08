Vídeo mostra PM matando boi a tiros em rua da Grande SP

Secretaria de Segurança disse que o animal estava agressivo e “representava riscos”; veja

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar atirando em um boi no meio de uma rua em Mauá, cidade da região metropolitana de São Paulo.





O caso ocorreu na manhã dessa quarta-feira (21). O boi morreu após levar cerca de seis tiros. O dono do animal não foi localizado.A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que um homem, de 59 anos, foi atacado por um boi na Rua Sebastião Antônio da Silva, localizada no Jardim Zaíra, em Mauá. Ele foi socorrido ao pronto socorro, recebeu atendimento e foi liberado.Segundo a SSP, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, constataram que o animal estava agressivo e “representava riscos”, investindo inclusive, contra os oficiais.O caso foi registrado no 4° Distrito Policial de Mauá como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e localização/apreensão e entrega de objetos.