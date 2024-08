‘Mundo Animal’ inaugura nesta quinta-feira no Shopping Central Park; Cotia e Cia já visitou!

Mundo Animal – Cotia/SP



Inauguração: 22/08/2024, às 17h



Endereço: Shopping Central Park Cotia - Subsolo - Av. Ivo Mário Isaac Pires, 4040 - Jardim Santa Paula.



Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h às 23h, sábados e feriados, das 12h às 23h, e aos domingos, das 12h às 22h.



Contato: (11) 91361‑3907‬.



Estacionamento: 1148 vagas (1100 vagas carros e 48 motos), sem vallet.

Entre tábuas, hambúrgueres, torres de batata, opções kids e lanches diversos, o cardápio da Mundo Animal conta com opções variadas de pratos individuais ou para compartilhar, além de drinks e sobremesas. Ainda, há opções de combos, como o "Alegria da Selva", exclusivo para as crianças, que inclui brinquedos colecionáveis.A experiência ainda envolve o ambiente, todo decorado com o tema da selva e adaptado de acordo com as datas comemorativas. Os móveis revestidos com estampas, as estruturas de madeira, folhagens e itens que remetem aos animais da selva deixam todos no clima do local, junto com os telões e trilha sonora.A atração principal da noite na Mundo Animal é o show do Leonel, o leão mascote da marca, que faz sua grande entrada e, com os colaboradores da unidade, apresenta um espetáculo contagiante.Ainda, após o show, o personagem passa de mesa em mesa para tirar fotos, cantar parabéns aos aniversariantes e registrar o momento com cada cliente. O primeiro show acontece, geralmente, cerca de 2h após a abertura da unidade e o intervalo entre os shows é de 2h a 2h30.