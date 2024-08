Helicóptero Águia da PM socorre motociclista em estado grave após acidente na Castello Branco

Acidente ocorreu no km 20, em Barueri

Foto: Artesp

O helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) pousou na Castello Branco na manhã desta quinta-feira (22) para socorrer um motociclista que se envolveu em um acidente no km 20 da rodovia, em Barueri.

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a motocicleta colidiu contra a lateral de um automóvel e depois acabou batendo contra a traseira de outro veículo. Com o impacto, a moto tombou. O estado de saúde do motociclista é grave.O acidente ocorreu próximo a uma praça de pedágio. Houve interdição de quatro faixas para o pouso do helicóptero. A ocorrência durou duas horas e 40 minutos.