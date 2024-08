Tragédia: Trabalhador morre após ficar preso em câmara frigorífica a 18ºC negativos

Caso ocorreu em Embu das Artes

Imagem: Agência Record

O trabalhador de uma empresa alimentícia em Embu das Artes morreu após ficar preso dentro de um frigorífico a 18ºC negativos. Ele tinha 43 anos. O caso ocorreu na BRF Brasil Foods, na última quinta-feira (15).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma parede de pallets caiu em frente a porta da câmara frigorífica. O funcionário não conseguiu sair do local, ficando preso no espaço.No incidente, outro funcionário também ficou preso, mas ele conseguiu fugir e foi socorrido com ferimentos leves. A empresa se manifestou sobre o ocorrido – leia a nota abaixo: