Cotia tem mais de 300 candidatos a vereador; Veja quem são

As eleições municipais deste ano acontecem em 6 de outubro e com o prazo encerrado para registro de candidaturas a cidade de Cotia tem um total de 308 candidatos a vereador.

Os candidatos disputam uma das 17 cadeiras disponíveis a partir de 2025, até este ano são 15 parlamentares em Cotia.

Vale ressaltar que vereador é eleito pelo sistema proporcional de votos. Por esse sistema, nem sempre o mais votado é eleito. Veja como funciona abaixo:





É por isso que nem sempre o mais votado é eleito, segundo o TSE o objetivo do sistema proporcional é fortalecer os partidos como instituições políticas.





Para um vereador ser eleito em Cotia, primeiramente é necessário fazer o cálculo do quociente eleitoral que é o número de votos válidos dividido pelo Número de vaga.





Com o quociente eleitoral definido, é hora de saber para quais partidos ou federações vai a vaga, para isso é feito a seguinte conta: Número de votos válidos obtidos pelo partido dividido pelo quociente eleitoral. O total corresponderá ao número de cadeiras a serem ocupadas pela legenda.





Com base nos cálculos, o partido ou a federação verifica os candidatos mais votados nominalmente para o preenchimento das vagas. Serão eleitas e eleitos somente aqueles que tiverem votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Serão esses que vão ocupar as vagas a que o respectivo partido ou federação tem direito. Se houver sobras de vagas, elas serão distribuídas pelo cálculo da média de cada partido ou federação.