Corregedoria da PM também investiga morte de homem durante abordagem policial em Cotia

Paulo Roberto foi morto com 4 tiros no peito durante abordagem próximo ao Jd. Monte Santo; ele estava desarmado

Paulo Roberto Nascimento tinha 39 anos. Foto: Arquivo Pessoal

A Corregedoria da Polícia Militar também instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um homem de 39 anos durante abordagem da própria PM, em Cotia, na noite do último domingo (18).

Paulo Roberto Nascimento voltava de uma adega quando foi abordado pela PM próximo ao Jardim Monte Santo. Segundo os agentes envolvidos na ocorrência, Paulo teria feito um movimento em sua cintura durante a abordagem, o que fez com que os policiais efetuassem quatro disparos em seu peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.Os próprios PMs que abordaram Paulo confessaram em depoimento que ele não estava armado. Junto ao seu corpo, foram encontrados um celular, uma pochete e outros objetosDiante do fato, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou aona manhã desta terça-feira (20) que a Corregedoria da PM vai apurar o caso.A nota afirma que”, disse.As armas dos PMs usadas na ação foram apreendidas para perícia, segundo a SSP.A Polícia Civil de Cotia também instaurou um inquérito para apurar o caso. A investigação, segundo a polícia, contará com a busca de câmeras no local dos fatos, bem como análise detalhada das imagens das câmeras corporais dos policiais envolvidos e dos resultados dos laudos periciais requisitados.