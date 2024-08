Thermas da Mata vende últimos ingressos para o show do cantor Belo; veja valores

Evento ocorre em comemoração ao Dia dos Pais

Belo. Foto: Redes Sociais

Além do show de Belo, os visitantes poderão curtir as performances dos DJs Danilo Martinez e FB, além do Grupo Misturaeh.Os ingressos - já quase esgotados - estão à venda noOs preços atuais variam a partir de R$ 99,00 para crianças e R$ 149,00 para adultos.Além disso, os visitantes têm a opção de ingressos especiais, como o Camarote Lounge Germânia com open chopp, água e refrigerante que custa R$ 460.Já Camarote Lounge VIP para quatro pessoas, com open chopp, água, refrigerante e snacks custa R$ 2.099,00.Por fim, o Bangalô Germânia para seis pessoas com open chopp custa R$ 2.800,00.