Sabesp confirma: vai faltar água em Cotia neste domingo (4); veja regiões que serão afetadas

Cerca de 3 milhões de moradores das cidades de Cotia, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu das Artes e bairros de SP serão afetados

Foto: Pexels

A Sabesp realizará neste domingo (4) uma manutenção preventiva no Sistema Guarapiranga, visando ampliar sua segurança operacional. A informação foi confirmada novamente nesta sexta-feira (2) em comunicado para a imprensa.



O abastecimento em regiões com serviços essenciais, como hospitais, será mantido através de redirecionamentos para que não haja intermitência. Também serão disponibilizados caminhões-tanque para situações de emergência.



QUAIS REGIÕES DE COTIA SERÃO AFETADAS?



A Sabesp informou que as regiões e residenciais de Cotia afetados, serão: Água Espraiada, Altos Da Raposo, Bandeiras, Bosque Do Vianna, Caucaia Do Alto, Atalaia, Chácara Cantagalo, Chácara Dos Lagos, Chácara Eliana, Granja Velha, Chácara Progresso, Chácara Refugio, Chácara Vianna, Cotia-Centro, Granja Do Lago, Granja Viana I e II, Gramado, Horizontal Park, Jd Algarve, Jd Barbacena.

Para a realização dos serviços, será necessário fazer uma parada programada no funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) ABV (Alto do Boa Vista), responsável pela produção de água do sistema.A intervenção, segundo a Sabesp, ocorrerá das 14h de domingo (4) às 5h de segunda-feira (5). A recuperação completa do fornecimento está prevista para acontecer até a terça-feira (6).Com isso, cerca de 3 milhões de moradores nas zonas sul e oeste de São Paulo e nos municípios de Cotia, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e Embu das Artes podem ter o fornecimento afetado.Para diminuir os impactos no abastecimento, a Sabesp disse que será acionada a flexibilização do Sistema Integrado da Região Metropolitana de São Paulo, que permitirá que áreas normalmente atendidas pelo Guarapiranga recebam momentaneamente água de outros sistemas através de transferências.