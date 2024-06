Thermas da Mata inicia venda de ingressos para show de Belo

Apresentação acontece no dia 11 de agosto, no dia dos pais. Veja os valores

Conforme adiantado pelo Cotia e Cia , o Thermas da Mata, terá a apresentação do cantor Belo no domingo de Dia dos Pais, 11 de agosto.





Além do show de Belo, os visitantes poderão curtir as performances dos DJs Danilo Martinez e FB, além do Grupo Misturaeh.





Em edições anteriores, artistas como Pixote, Péricles e Diogo Nogueira atraíram milhares de pessoas à Praia da Mata.





Belo, conhecido por sua passagem pelo Grupo Soweto nos anos 1990 e por sua bem-sucedida carreira solo, promete emocionar o público com hits como “Perfume”, “Intriga da Oposição”, “Tua Boca” e “Reinventar”.





R$ 79,00 para crianças e R$ 119,00 para adultos. Os ingressos para o Esquenta Thermas com show de Belo já estão à venda no site do Thermas da Mata. Os preços atuais variam a partir depara crianças epara adultos.





Além disso, os visitantes têm a opção de ingressos especiais, como o Camarote Lounge Germânia com open chopp, água e refrigerante que custa R$ 380.





Já Camarote Lounge VIP para quatro pessoas, com open chopp, água, refrigerante e snacks custa R$ 1.999,00.





Por fim, o Bangalô Germânia para seis pessoas com open chopp custa R$ 2.800,00.





O estacionamento custa R$ 50,00 e os lotes são limitados.