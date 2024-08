"Tananan nanan": circo usa ‘avião de som’ para atrair público em Cotia; veja VÍDEO

Aeronave está sobrevoando a cidade com barulhos de animais e informações sobre horários e as atrações dos espetáculos

Imagem: Neto Rossi / Cotia e Cia

Por Neto Rossi









VEJA O VÍDEO ABAIXO:









SOBRE O CIRCO



O circo está localizado na Estrada da Roselândia, 5005, em frente ao condomínio Parque das Rosas. As apresentações começam nesta sexta-feira (2).



Entre as atrações, o público poderá conferir: globo da morte, palhaços, trapezistas, malabaristas, bailarinas e show do Mickey Mouse.



Os ingressos custam a partir de R$10 (para crianças de até 11 anos); adultos pagam R$20.

Um avião de pequeno porte está sendo usado para fazer propaganda de um circo que está instalado em Cotia.A aeronave tem sido utilizada como “avião de som” e sobrevoa a cidade com barulhos de animais eNo Brasil, a aeropublicidade é permitida e regulamentada peladesde que o serviço seja realizado por uma empresa devidamente homologada.