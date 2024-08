TJ-SP absolve jovem de Cotia condenado por foto, sem investigação e contradições

Advogado de defesa aponta erro judicial grave e vai pedir indenização pelos dias em que o jovem ficou preso injustamente

Foto: Reprodução

Por Neto Rossi





O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) absolveu um jovem de 20 anos, morador de Cotia, que foi condenado a 6 anos e 4 meses de prisão por roubo e corrupção de menor. A decisão cabe recurso por parte do Ministério Público.

foi condenado em primeira instância. Para o TJ-SP, a medida. Segundo o artigo, o procedimento de reconhecimento criminal, para ser válido,. Requisito que não ocorreu.Outro fato apontado pelo TJ-SP, que foi base do recurso da defesa do jovem, foi o de que a vítima entrou em contradição na delegacia, além de não ter comparecido no dia para fazer o reconhecimento pessoal.A vítima, na ocasião, trabalhava como motorista de aplicativo e foi roubada e sequestrada por quatro indivíduos em Cotia. Um dos autores era menor de idade e foi apreendido.O jovem apontado como um dos autores negou, desde o princípio, sua participação no roubo. Ele se apresentou voluntariamente na delegacia por duas vezes e disse que, no dia dos fatos, estava em casa com sua mãe. Nestes dois dias,O relator do recurso no TJ-SP,, explicou que, em juízo, a vítima declarou que na delegacia foram exibidas três fotos, e que reconheceu três dos autores do crime., disse o magistrado., complementou Orlando.O relator ainda apontou que,E as contradições não param por aí. O juiz ressalta que a vítima fala em reconhecimento pessoal, mas ao mesmo tempo, cita fotografias., diz o relator.Para Orlando, a dubiedade do reconhecimento exigia que o ato fosse renovado em juízo, quando as dúvidas seriam esclarecidas., declara.O advogado de defesa do jovem,, disse quee que. Para ele, reconhecimentos fotográficos, por si só, não são passíveis de apontar o verdadeiro cometedor do crime., declara.conclui Wallacy.