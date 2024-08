Final de semana em Cotia será com temperaturas de verão em pleno inverno

Confira a previsão completa.

O inverno ainda tem mais 23 dias no Brasil, mas esse final de semana promete ser com cara de verão em Cotia, isso porque a região recebe uma nova massa de ar quente e seco.

As ondas de calor nesta época do ano e no mês de setembro já são super comuns em grande parte do Brasil, mas nos últimos anos elas têm ficado cada vez mais intensas, mais precoces e mais longas também.



Segundo o Clima Tempo, as temperaturas devem ultrapassar os 28ºC neste sábado (31) e os 30ºC no domingo (1).

Veja a previsão completa:

31/08 - Sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Mínima de 14ºC e máxima de 28ºC.

01/09 - Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Mínima de 13ºC e máxima de 30ºC.

A tempo firme e calor deve permanecer pelo menos até a próxima quarta-feira (4).