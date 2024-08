‘Sítio das armas’: Empresário é preso com arsenal de guerra durante operação

Mais 30 armas, entre pistolas, carabinas, espingardas e simulacros foram encontradas

Imagem: Reprodução / Band TV

A Polícia Civil de São Paulo descobriu um arsenal de guerra em dois imóveis - um em Itapecerica da Serra e outro no Alto da Lapa, na capital - durante uma operação realizada na terça-feira (27).

Mais 30 armas, entre pistolas, carabinas, espingardas e simulacros foram encontradas. Um empresário, colecionador de armas e atirador esportivo, foi preso em flagrante. Ele teria um estande de tiro clandestino em Itapecerica.A polícia iniciou uma investigação após uma denúncia anônima. No Alto da Lapa, localizaram o investigado, que é proprietário das armas e se apresentou como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). As armas, munições e acessórios estavam escondidas em uma espécie de bunker, localizado atrás de uma parede falsa.Já no sítio em Itapecerica da Serra, com a presença do empresário, a polícia apreendeu mais um revólver calibre 38. Durante a checagem, os policiais constataram que ele não possui a licença e nem a documentação necessária de todo armamento apreendido.: 10 pistolas, 6 carabinas, 2 espingardas, 4 revólveres, 11 réplicas de airsoft, carregadores, silenciadores, quase 4 mil projéteis, 6.300 espoletas, 1527 estojos, 400 munições de calibres diferentes, 11 frascos com pólvora e 4 facas.O homem foi preso em flagrante e levado ao 91º DP Ceagesp, que investiga o caso. Ele responderá por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.